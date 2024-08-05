«Дочери хотят в Москву», — поругавшая с отцом и сбежавшая Мария Машкова пытается найти способ вернуться в РФ

Семья Владимира Машкова в момент политических событий в мире стала еще более известна в связи с поведением дочери артиста, которая собрала свои вещи, эмигрировала в США, прихватив наследниц, разругалась с семьей, показав конкретную позицию и обидев отца — патриота.
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