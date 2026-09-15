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Флик поддержал Ямаля в борьбе за «Золотой мяч»: «Если он считает, что заслуживает награду, то я тоже так думаю»

Флик поддержал Ямаля в борьбе за «Золотой мяч»: «Если он считает, что заслуживает награду, то я тоже так думаю»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал амбициозное заявление своего подопечного Ламина Ямаля, который назвал себя лучшим футболистом мира наряду с Килианом Мбаппе и заявил, что заслуживает получить «Золотой мяч» в 2026 году.

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