Флик поддержал Ямаля в борьбе за «Золотой мяч»: «Если он считает, что заслуживает награду, то я тоже так думаю»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал амбициозное заявление своего подопечного Ламина Ямаля, который назвал себя лучшим футболистом мира наряду с Килианом Мбаппе и заявил, что заслуживает получить «Золотой мяч» в 2026 году.