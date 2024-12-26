Решающее наступление: Юрий Подоляка в свежей сводке от 26.12.2024, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 26 декабря 2024 года. В районе Курахово продолжаются интенсивные бои: украинские войска держат оборону на ТЭС и Трубном заводе, несмотря на потери и полуокружение, а российские силы ведут наступление с юга.