40-летняя Лена Данэм, у которой удалили матку, впервые стала мамой. У актрисы и её мужа, 40-летнего музыканта Луиса Фелбера, родилась дочь, которую выносила суррогатная мать, сообщает Vogue.
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