Дочь Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж два года назад

Анна Заворотнюк рассказала, что вышла замуж Встречаться с ним она начала ещё восемь лет назад. Фото: соцсети Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк не любит откровенничать, но недавно она рассказала, что два года назад официально вышла замуж за мужчину, с которым начала встречаться ещё восемь лет назад.
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