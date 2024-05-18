Дочь Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж два года назад

Анна Заворотнюк рассказала, что вышла замуж Встречаться с ним она начала ещё восемь лет назад. Фото: соцсети Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк не любит откровенничать, но недавно она рассказала, что два года назад официально вышла замуж за мужчину, с которым начала встречаться ещё восемь лет назад.