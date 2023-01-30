Наступление на Артёмовск: Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ (ВИДЕО, КАРТА))

Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Артемовске. Об этом говорят ВСУшники с места. Украинский боевик на видео сообщает, что трасса из Константиновки в Бахмут (юго-западное направление) находится под огневым воздействием армии России.
Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в Артемовске. Об этом говорят ВСУшники с места. Украинский боевик на видео сообщает, что трасса из Константиновки в Бахмут (юго-западное направление) находится под огневым воздействием армии России.
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