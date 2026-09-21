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Третий – лишний? Или нет?

Третий – лишний? Или нет?

Понятно, что не столь Skunk Works, сколько компания Lockheed Martin, но тем не менее: подразделение перспективных разработок Skunk Works компании Lockheed Martin поделилось всей новой информацией о своем малозаметном беспилотном летательном аппарате типа Collaborative Combat Aircraft (CCA) под названием Vectis, который был впервые представлен .

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