Третий – лишний? Или нет?

Понятно, что не столь Skunk Works, сколько компания Lockheed Martin, но тем не менее: подразделение перспективных разработок Skunk Works компании Lockheed Martin поделилось всей новой информацией о своем малозаметном беспилотном летательном аппарате типа Collaborative Combat Aircraft (CCA) под названием Vectis, который был впервые представлен .
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