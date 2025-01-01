НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Форвард «Адмирала» Старков: «Когда мы дома обыграли СКА, я был счастлив. С ними интересно соперничать, хоккеисты мне понравились»

25-летний хоккеист набрал 23 (10+13) очка в 29 играх Фонбет чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне он выступал за СКА – 5 (4+1) баллов в 28 матчах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх