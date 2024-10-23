Политика Сербии и место России в ней

❗️ Что известно о возможной войне Сербии и Косово?

https://www.youtube.com/watch?v=g6w7dHbA9HY Вот 2 года назад, уже готовы были к НАЧАЛУ ВОЙНЫ.

лл

лина любимцева

Сербия маленькая и слабая....им нужна поддержка более сильной России... А России сейчас не до чего по известным обстоятельствам... ДЕРЖИСЬ, СЕРБИЯ!!! ХРАНИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ!!!