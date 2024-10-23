Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Политика Сербии и место России в ней

Политика Сербии и место России в ней

Президент Сербии Вучич заявил, что не поехал на саммит БРИКС в Казань из-за более ранних договоренностей с польским премьером Туском и встреч с европейскими лидерами.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=rknP9PxkyWQ
Сербия: 20 лет без войны. Главный эфир
YouTube
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10 час.
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=g6w7dHbA9HY     Вот 2 года назад, уже готовы были к НАЧАЛУ ВОЙНЫ.
❗️ Что известно о возможной войне Сербии и Косово?
YouTube
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10 час.
лл
лина любимцева
Сербия маленькая и слабая....им нужна поддержка более сильной России... А России сейчас не до чего по известным обстоятельствам...  ДЕРЖИСЬ, СЕРБИЯ!!!  ХРАНИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ!!!
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7 час.

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