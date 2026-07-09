Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 645 подписчиков

Внучка Валерия Золотухина получила роль Наташи Ростовой в экранизации «Войны и мира»

Внучка Валерия Золотухина получила роль Наташи Ростовой в экранизации «Войны и мира»

27‑летняя внучка Валерия Золотухина, Мария, получила роль Наташи Ростовой в экранизации «Войны и мира» Сергея Урсуляка в формате сериала, — сообщает «КП».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Красивая девочка! Глазастенькая, как и ее дедушка.
Ответить
4 н.
ВераВерная
Не переболели ещё наши режиссёры болезнью снимать повторы уже существующих шедевров. Мария Золотухина - хорошая девочка, видела ее в &quot;Праведнике&quot;, наверное и с ролью Ростовой справится. Но наше поколение невольно будет сравнивать ее с Людмилой Савельевой, а молодые... Они и тот фильм не смотрели, и вряд ли будут смотреть этот.
Ответить
4 н.
Авас Анекак
Бондарчука ----Война и мир--- это классика там такие батальные сцены не удевительно что Бондарчука пригласили итальянцы снимать фильм ---Ватерлоо-----  ремейк хуже будет далеко ходить не надо сняли сериал 2006 году---Золотой телёнок---- с Меньшиковым в главной роли дерьмо  а вот с Юрским это классика
Ответить
4 н.