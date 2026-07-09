27‑летняя внучка Валерия Золотухина, Мария, получила роль Наташи Ростовой в экранизации «Войны и мира» Сергея Урсуляка в формате сериала, — сообщает «КП».
Внучка Валерия Золотухина получила роль Наташи Ростовой в экранизации «Войны и мира»
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Красивая девочка! Глазастенькая, как и ее дедушка.
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4 н.
ВераВерная
Не переболели ещё наши режиссёры болезнью снимать повторы уже существующих шедевров. Мария Золотухина - хорошая девочка, видела ее в "Праведнике", наверное и с ролью Ростовой справится. Но наше поколение невольно будет сравнивать ее с Людмилой Савельевой, а молодые... Они и тот фильм не смотрели, и вряд ли будут смотреть этот.
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4 н.
Авас Анекак
Бондарчука ----Война и мир--- это классика там такие батальные сцены не удевительно что Бондарчука пригласили итальянцы снимать фильм ---Ватерлоо----- ремейк хуже будет далеко ходить не надо сняли сериал 2006 году---Золотой телёнок---- с Меньшиковым в главной роли дерьмо а вот с Юрским это классика
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4 н.
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