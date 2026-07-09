Внучка Валерия Золотухина получила роль Наташи Ростовой в экранизации «Войны и мира»

ВераВерная

Не переболели ещё наши режиссёры болезнью снимать повторы уже существующих шедевров. Мария Золотухина - хорошая девочка, видела ее в "Праведнике", наверное и с ролью Ростовой справится. Но наше поколение невольно будет сравнивать ее с Людмилой Савельевой, а молодые... Они и тот фильм не смотрели, и вряд ли будут смотреть этот.