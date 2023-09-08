А зачем они заканчивают МГИМО? Похоже, ответ на этот вопрос не знает никто

Oleg Gubarev

Где-то года с 2005 (точно не помню), было Постановление Правительства о том, что выпускники военных ВУЗов обязаны отслужить контракт (заключается на 2-м курсе "на период обучения и 5 лет военной службы после окончания"). В противном случае выпускник выплачивает деньги, затраченные на обучение.