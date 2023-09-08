Да нет, вообще-то ответ на этот вопрос известен: МГИМО - потому что это престижно. МГИМО закончили все дети российских ведущих политиков.
А зачем они заканчивают МГИМО? Похоже, ответ на этот вопрос не знает никто
Комментарии
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Александр Батт
Аргументы хотелось бы услышать.
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2 час.
Александр Батт
Аргументы хотелось бы услышать.
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2 час.
Oleg Gubarev
Где-то года с 2005 (точно не помню), было Постановление Правительства о том, что выпускники военных ВУЗов обязаны отслужить контракт (заключается на 2-м курсе "на период обучения и 5 лет военной службы после окончания"). В противном случае выпускник выплачивает деньги, затраченные на обучение.
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1 час.
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