Развитие китайской экономики: темпы роста ВВП Китая достигнут около 5,3% в 2024 году

Развитие китайской экономики: ожидается, что темпы роста ВВП Китая достигнут 5,3 – 5,4 процента в 2024 году, несмотря на встречные ветры и неспокойную волну на международной арене, а также сложные задачи по продвижению реформ и развития внутри страны, что делает страну самым важным «машинным отделением» мировой экономики.