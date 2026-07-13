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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Легендарный водопад после заката показали на Алтае. Фото

Легендарный водопад после заката показали на Алтае. Фото

В это время здесь слышно только музыку природы Водопад Корбу на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Сотрудники Алтайского биосферного заповедника застали, как водопад Корбу дополняет тихую вечернюю песню леса, когда на экотропе не остается ни одного человека.

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