Легендарный водопад после заката показали на Алтае. Фото

В это время здесь слышно только музыку природы Водопад Корбу на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Сотрудники Алтайского биосферного заповедника застали, как водопад Корбу дополняет тихую вечернюю песню леса, когда на экотропе не остается ни одного человека.
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