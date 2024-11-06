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Дважды в одну реку: похоже, Трамп становится 47-м президентом США

Дважды в одну реку: похоже, Трамп становится 47-м президентом США

Подсчет голосов в США все еще продолжается, однако Дональд Трамп к этому часу уже набрал 277 голосов выборщиков, необходимых для победы, и, таким образом, практически со стопроцентной вероятностью  становится 47-м президентом США.

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