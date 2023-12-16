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Минобороны: российская авиация уничтожила Ми-8 ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: российская авиация уничтожила Ми-8 ВСУ на Запорожском направлении

В субботу, 16 декабря, состоялся брифинг Министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве перечислили успехи Вооружённых сил Российской Федерации при выполнении задач в рамках специальной военной операции на Украине за прошедшие сутки.

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