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Самойлова отпраздновала первый класс сына Давида и судится с Джиганом за четверых детей

Самойлова отпраздновала первый класс сына Давида и судится с Джиганом за четверых детей

Оксана Самойлова пришла на посвящение сына Давида в первоклассники — вместе с мамой. 38-летняя звезда соцсетей и участница реалити-шоу «Идеальное ограбление» только вернулась из Франции и сразу взялась за школьные хлопоты.

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