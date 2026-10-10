Самойлова отпраздновала первый класс сына Давида и судится с Джиганом за четверых детей

Оксана Самойлова пришла на посвящение сына Давида в первоклассники — вместе с мамой. 38-летняя звезда соцсетей и участница реалити-шоу «Идеальное ограбление» только вернулась из Франции и сразу взялась за школьные хлопоты.
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