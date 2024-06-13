Верховный суд ЕС оштрафовал Венгрию на $216 млн

Верховный суд Европейского Союза обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 млн евро ($216 млн) за систематическое нарушение правил ЕС о предоставлении убежища, несмотря на предыдущее решение Европейского суда.
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