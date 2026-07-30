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Правительство России выделит больше средств на достройку первых серийных Ил-114-300

Правительство России выделит больше средств на достройку первых серийных Ил-114-300

Ещё 2,6 млрд рублей в этом годуПремьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в рамках совещания по авиастроению, что правительство направит ещё млрд рублей на достройку трёх первых серийных самолётов Ил-114-300.

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