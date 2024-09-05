Украина исключает часть границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Topwar Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко недавно четко и недвусмысленно заявил, что никогда не отдавал и не намеревается отдавать приказ на вторжение белорусской армии в любое сопредельное государство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии