Эти фото нельзя смотреть с набитым ртом! Коты, котики и кошаки, которые очень смешно едят

Самые смешные коты, которые хомячат. фото: соцсетиНет, ну все коты точно ходят в тайную кошачью школу, где их учат смешнее всех делать примерно все: сидеть, лежать, валяться, ходить, дышать — да просто существовать! Не может же быть, чтоб это у них было врожденное.