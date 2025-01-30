Resolution Games анонсирует Battlemarked, предстоящую игру VR Dungeons & Dragons

В прошлом году компании Wizards of the Coast и Resolution Games объявили о захватывающем событии: Dungeons & Dragons (D&D), популярная настольная ролевая игра (RPG), будет адаптирована для виртуальной реальности.
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