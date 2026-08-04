"We Use Thicker Steel": Security Firm Fortifies HVAC Units Against Thieves Copper wiring, light poles, catalytic converters, copper gutters, and even Tesla charging cables have long been targets for thieves.
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