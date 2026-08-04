Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

"We Use Thicker Steel": Security Firm Fortifies HVAC Units Against Thieves

"We Use Thicker Steel": Security Firm Fortifies HVAC Units Against Thieves

"We Use Thicker Steel": Security Firm Fortifies HVAC Units Against Thieves Copper wiring, light poles, catalytic converters, copper gutters, and even Tesla charging cables have long been targets for thieves.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии