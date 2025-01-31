Политика как он...
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Политика как она есть

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АР: Катастрофа над Вашингтоном случилась из-за перегрузки воздушных путей

АР: Катастрофа над Вашингтоном случилась из-за перегрузки воздушных путей

Воздушное пространство вокруг Вашингтона, округ Колумбия, перегружено и сложное, и эксперты в области авиации давно опасались, что это может привести к катастрофе, сообщает Associated Press со ссылкой на ведущих экспертов в области авиации в США.

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