АР: Катастрофа над Вашингтоном случилась из-за перегрузки воздушных путей

Воздушное пространство вокруг Вашингтона, округ Колумбия, перегружено и сложное, и эксперты в области авиации давно опасались, что это может привести к катастрофе, сообщает Associated Press со ссылкой на ведущих экспертов в области авиации в США.
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