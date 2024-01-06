«Это цирк!»: Макс Ферстаппен призвал изменить регламент Формулы 1

Getty Images / Red Bull Content PoolДисквалификация британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера на Гран При США из-за чрезмерного износа контрольной планки под днищем болидов Mercedes-AMG и Ferrari соответственно подтолкнула Макса Ферстаппена к заявлению о необходимости изменения правил Формулы 1.