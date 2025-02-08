“Ты моя, ты мой”: SHAMAN и Мизулина обратились друг к другу

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале затронула сердца интернет-пользователей, обратившись к популярному певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом SHAMAN.
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