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Евгений Свечников набрал очки в 4-м матче подряд. У него 3+3 на этом отрезке

Евгений Свечников набрал очки в 4-м подряд матче за «Виннипег». Россиянин выступил ассистентом при шайбе Кайла Коннора в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:4 ОТ).

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