МО РФ подготовило более 300 тысяч контрактников для проведения СВО

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России, генерал-полковник Иван Бувальцев, в своей статье в «Красной Звезде» сообщил, что российское оборонное ведомство подготовило для участия в спецоперации свыше 300 тысяч военнослужащих, добровольно заключивших контракт с МО РФ.