Страна и люди

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«Заключенные называют Тайчибекова президентом»

«Заключенные называют Тайчибекова президентом»

В Казахстане пророссийский оппозиционер вступился за права «коллег» на зоне. Сергей Аксенов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Осужденный в Казахстане пророссийский оппозиционер Ермек Тайчибеков, даже в колонии продолжает бороться за права окружающих.

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