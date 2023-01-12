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Гуменник о совместных тренировках с Плющенко: «Очень круто, смотрел на него, восхищался. Играли с ним в футбол, меня обычно на ворота клали»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о тренировках в группе Алексея Мишина.  – В группе Вероники Дайнеко ты явный хедлайнер.

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