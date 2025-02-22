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Хохлы наносят «сокрушительный» удар по Америке: теперь они слова Трамп и США пишут с маленькой буквы

Хохлы наносят «сокрушительный» удар по Америке: теперь они слова Трамп и США пишут с маленькой буквы

БлокнотРУ Когда состоялись телефонные переговоры между Президентами РФ и США, соответственно Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а затем и встреча представителей США и России в Саудовской Аравии, то, как принято сейчас говорить «полыхнуло» во всем мире.

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Комментарии
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Ф
Фил
И от доллара пусть не забудут отказаться. Стадо баранов.
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19 час.
Дмитрий Бакланов
Благосостояние в &quot;нормальных по уровню жизни&quot; странах достигалось за счет других стран. А не вот это все перечисленное.
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15 час.
Сергей Тюрин
Рустем-то рустемом, но не совсем, оказывается дурак, кой чаво понял😜 Кто не хочет иметь &quot;приятную встречу в Эр-Рияде&quot; для того у нас есть чудесные &quot;Посейдоны&quot;😚
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15 час.
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