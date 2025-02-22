Хохлы наносят «сокрушительный» удар по Америке: теперь они слова Трамп и США пишут с маленькой буквы

БлокнотРУ Когда состоялись телефонные переговоры между Президентами РФ и США, соответственно Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а затем и встреча представителей США и России в Саудовской Аравии, то, как принято сейчас говорить «полыхнуло» во всем мире.