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Царьград

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ВТБ перенес сделку с WB Банком на сентябрь

ВТБ перенес сделку с WB Банком на сентябрь

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на фоне публикации финансовых результатов группы за июль и семь месяцев 2026 года прокомментировал параметры предстоящего SPO и сделку с Wildberries & Russ.

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