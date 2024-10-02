Остаться верным и войти в историю: Как Севастополь стал городом русской военной славы Ирэн Орлонская25 сентября 1854 года, ровно 170 лет назад, началась знаменитая оборона Севастополя — важнейший эпизод Крымской войны, символизирующий как подвиг, так и трагедии той эпохи.
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