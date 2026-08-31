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Регионы России

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«Кристал Пэлас» отклонил второе предложение «Ливерпуля» по Сарру

«Кристал Пэлас» отклонил второе предложение «Ливерпуля» по Сарру

Сарр, выступающий за «Кристал Пэлас» с августа 2024 года, проявляет нежелание тренироваться и играть за свою текущую команду.

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