Дипломатический скандал! Киргизия и Узбекистан решили поучать МВД России

Стоп-мигрант Понятие "иностранный агент" нуждается в более расширительном толковании. Мы привыкли, что такое "почётное" звание присваивают прозападным активистам, журналистам, всевозможным так называемым правозащитникам и бунташным актёришкам.
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