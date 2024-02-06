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Дипломатический скандал! Киргизия и Узбекистан решили поучать МВД России

Дипломатический скандал! Киргизия и Узбекистан решили поучать МВД России

Стоп-мигрант Понятие "иностранный агент" нуждается в более расширительном толковании. Мы привыкли, что такое "почётное" звание присваивают прозападным активистам, журналистам, всевозможным так называемым правозащитникам и бунташным актёришкам.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Вина многим проблемам - двойное гражданство! Нужно его запретить раз и навсегда! И российская власть сразу тоже почистится!
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1 час.
Елена
Всего! 12 нарушителей задержали?! Я обхохоталась!))) Все предыдущие комментарии бессмысленны...
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46 мин.
Елена
Не поведутся..
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45 мин.

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