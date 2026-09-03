Путин: сборов с бизнеса нет, есть добровольные взносы

Финансирование бюджета России за счет бизнеса – это личная инициатива предпринимателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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