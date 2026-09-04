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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов: «Хотел бы попробовать свои силы в Италии, чем ниже, тем интереснее. Часто их смотрел, нравится атмосфера – в Англии такого нет»

Вратарь « Динамо » Махачкала Тимур Магомедов рассказал, что хотел бы выступать за клуб из Италии . – Хотел бы свои силы попробовать в Италии.

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