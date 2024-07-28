Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти

Global Look Press/Elena Mayorova Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил власти Польши в лицемерии, после их критики венгерской стороны из-за сохранения экономических связей в Россией.
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