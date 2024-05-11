Армения в ЕС или с ЕАЭС — даже в Ереване сидеть на двух стульях непросто

А нужен ли Пашиняну «разворот» на Запад? Правительство Армении на днях утвердило соглашение двухлетней давности «О гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии