Хрипатая Пугачева попыталась спеть в гостях у Паулса, но не смогла: "Плачу"

Алла Пугачева продолжает отдыхать в Латвии. Примадонна пришла в гости к Раймонду Паулсу. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленная артистка опубликовала несколько видео и фото из дома известного композитора Раймонда Паулса.