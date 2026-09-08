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Хрипатая Пугачева попыталась спеть в гостях у Паулса, но не смогла: "Плачу"

Хрипатая Пугачева попыталась спеть в гостях у Паулса, но не смогла: "Плачу"

Алла Пугачева продолжает отдыхать в Латвии. Примадонна пришла в гости к Раймонду Паулсу. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленная артистка опубликовала несколько видео и фото из дома известного композитора Раймонда Паулса.

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