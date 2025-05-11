В США запретили ввоз скота через южную границу из-за паразита

Весь импорт живого крупного рогатого скота, лошадей и бизонов через южные пограничные пункты въезда США остановлен приказом министра сельского хозяйства США Брук Роллинз, о чем она сообщила 11 мая в соцсети X.
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