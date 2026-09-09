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Психолог Куликова рассказала о влиянии тактильного голода на мозг и организм человека

Психолог Куликова рассказала о влиянии тактильного голода на мозг и организм человека

Тактильный голод может менять работу мозга и влиять на физическое состояние человека. Об этом сообщила клинический психолог Елизавета Куликова в беседе с RuNews24.

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