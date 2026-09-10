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Вечерний Новосибирск

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Прямые рейсы в Индию из Новосибирска откроются с 30 октября

Прямые рейсы в Индию из Новосибирска откроются с 30 октября

Регион делает ставку на гостей из Китая, Индии и Казахстана. Именно эти страны определены как ключевые для наращивания въездного турпотока, пишет издание ФедералПресс, со ссылкой на областной департамент по туризму.

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