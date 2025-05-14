Зеленский: "Мы пока не знаем, чем закончится эта неделя"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что встретится «вероятно, в воскресенье» с новым Папой Римским Львом XIV, уточнив, что это будет зависеть от развития дипломатических отношений с Россией.
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