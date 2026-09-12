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Медицинская Россия

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Молекулярно-генетические исследования в онкологии: когда они влияют на тактику

Главное: исследование должно отвечать на клинический вопрос Молекулярно-генетическое исследование в онкологии — не универсальный анализ «на все мутации».

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