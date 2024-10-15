Следователи раскрыли версии расстрела машины с замглавы Центра «Э» в Ингушетии

Организатором расстрела автомобиля МВД в Ингушетии, в котором находились сотрудники Центра по противодействию с экстремизмом (Центра «Э») МВД России, в том числе и заместитель главы Центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев, может быть экс-депутат ингушского народного собрания.