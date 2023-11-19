"Ты не получишь новую войну!": Американский комик просит дать США "строгую маму"

Шутка оказалась смешной, а ситуация страшной.Западный комик Алекс Джиампапа решил с юмором подойти к ситуации в мире и рассказал, что Америка была в стольких войнах за такой короткий промежуток времени, что, кажется, ей нужна "строгая мама", которая скажет: "Ты не получишь новую войну.