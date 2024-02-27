Макрон: Для поставок снарядов Киеву привлекут третьи страны

Французский лидер Эммануэль Макрон поделился сведениями о том, что правительства западных держав собираются отыскать государства, которые возможно будет задействовать для снабжения киевского режима снарядами.
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