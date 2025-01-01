По слухам, в 2025 году цены TSMC на передовые техпроцессы вырастут на 5–10 % С прибл...

По слухам, в 2025 году цены TSMC на передовые техпроцессы вырастут на 5–10 %С приближением запуска массового производства чипов на заводе TSMC в Аризоне в начале 2025 года, в Сети появились слухи о том, что производственные затраты компании на нём будут, как минимум, на 30 % выше, чем на Тайване.