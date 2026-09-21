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Новости Брянска

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«Бабкин внук» Латенков предупредил юных брянцев об опасных заработках

Владимир Латенков из группы «Бабкины Внуки» обращается к жителям Брянщины с важным предупреждением. В эпоху, когда интернет пестрит заманчивыми предложениями быстрого заработка, он сознательно идёт против этого потока.

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