Полицейские Ремонтненского района провели новогоднее мероприятие для воспитанников социального приюта

В преддверии Нового года сотрудники Муниципального отдела МВД России «Ремонтненский» совместно с представителями общественного совета при территориальном отделе полиции провели праздничное мероприятие для воспитанников «Социального приюта для детей и подростков Ремонтненского района» в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».